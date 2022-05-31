شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يعفي مسئول مهم من منصبه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت صحيفة "الأمناء" أن وزير الدولة محافظ العاصمة عدن احمد حامد لملس قد وجه بإيقاف مديرة بريد عدن لمياء صالح مجور عن العمل . وأوضحت المصادر بأن المحافظ لملس وجه بتكليف النائب للقيام بمهام مديرة البريد حتى يتم إصدار قرار بذلك من وزارة الاتصالات..

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