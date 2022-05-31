رئيس الوزراء يرأس اجتماعاً لقيادة وزارة الدفاع لمناقشة احتياجات الحفاظ على الجاهزية العسكرية

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يزيد بن سلمان - شبوة - ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، امس في العاصمة عدن، اجتماعاً لقيادة وزارة الدفاع، لمناقشة أوضاع الأبطال الميامين في الجبهات القتالية، والاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس ومجلس القيادة الرئاسي.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود الجارية لتنظيم أوضاع المؤسسة العسكرية والأمنية بموجب اتفاق الرياض ومخرجات المشاورات اليمنية اليمنية المنعقدة في الرياض، والجهود الجارية في هذا الجانب، إضافة إلى مستجدات الهدنة الأممية على ضوء الخروقات المتصاعدة لمليشيا الحوثي في مختلف الجبهات.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، التزام الحكومة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بضبط النفس لما يخدم استمرار الهدنة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فرضتها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني.. مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة التحلي بأعلى مستويات الاستعداد والجاهزية القتالية، حتى هزيمة مشروع ايران الدموي والتخريبي في اليمن، واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

ووجه رئيس الوزراء بتوفير الاحتياجات الضرورية للقوات المسلحة والمقاومة وتنظيم أوضاع الجبهات وفق التوجيهات الرئاسية.. منوها بالدعم الأخوي من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم وزير الدفاع، الفريق محمد المقدشي، تقرير حول احتياجات القوات المسلحة، وخطط تنظيم وضع الجبهات، إضافة إلى الخروقات المستمرة لمليشيا الحوثي للهدنة الإنسانية والدفع بالمزيد من عناصرها المغرر بهم الى مناطق التماس.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة.

