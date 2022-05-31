شكرا لبحثكم عن خبر قائد عسكري جنوبي بارز يدعو بريطانيا للعودة إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه أحد القيادات العسكرية البارزة في العاصمة المؤقتة عدن رسالة إلى بريطانيا دعاها للعودة إلى عدن.

وقال في تصريح صحفي " العميد عبود العقوري قائد معسكر رأس عباس أدعوا المسؤولين في بريطانيا العودة إلى عدن.

وكان قائد معسكر رأس عباس وجه بشكل مباشر ضباط وجنود عنده بالمعسكر الاهتمام بالمقبرة البريطانية بصلاح الدين غرب مدينة عدن.

واوضح مصدر مقرب منه " أن العميد العقوري وجه بحراسة المقبرة بجنود تابعين للواء الذي يقوده خلال نوبات تبادل على مدى ال ٢٤ ساعة حفاظاً عليها من العابثين فيها.

كما وجه بتنظيفها دائماً ليبرز المظهر الجمالي لها.

وأكد قائد معسكر رأس عباس " أن هذه التوجيهات والاهتمام بالمقبرة عرفانا منه لما قدمته هذه الدولة خلال تواجدها بعدن من تشييد وبناء المستشفيات والمعسكرات والمصفاة والمباني السكنية التي لازالت حتى اللحظة متواجدة.

ودعا المسؤولين البريطانيين للعودة إلى عدن وإعادة ترميم ما قدموه لهذه المدينة لكي لا يتم طمس هذا التاريخ وهذه المنجزات الآيلة للإنذثار ، مبينا أن كل ما قدمته بريطانيا لم يتم الاهتمام به أو ترميمه أو تطويره منذ خروجهم من عدن حتى هذه اللحظة في عامنا ٢٠٢٢م.

واوضح أن كل ما حدث من بعد خروج بريطانيا هو الإهمال لهذه المنجزات العظيمة التي قدمتها .

وظهر العميد عبود العقوري في أخبار سابقة وهو يلقي التحية إلى ملكة بريطانيا اليزابيت ، معلقا بأن هذه التحية عرفانا بهذه الدولة العظيمة والمنجزات التي قدمتها لعدن والذي لا يستطيع أحد إنكارها أو طمسها من خلال إهمالها.