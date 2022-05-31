شكرا لبحثكم عن خبر وزير الداخلية يرضخ ويوجه بتنفيذ قرار البحسني(وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعد تعنت وتوجيهات سابقة بالرفض، رضخ وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان، وأقر بمشروعية قرار نائب مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، وامر بتنفيذه.

وامس الاثنين أصدر وزير الداخلية أمر اداري قضى بتشكيل لجنة لتنفيذ قرار البحسني، وتمكين المدير المعين من البحسني في إدارة أمن وشرطة وادي وصحراء حضرموت.

وحسب الأمر الذي أتى بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، فإن مهمة اللجنة هي اتمام التسليم والاستلام بين المدير الجديد والسابق، في مدة أقصاها يومين، حسب اطلاع عدن تايم.

هذا وكان النائب البحسني قد أصدر، قرار بتكليف المقدم ركن عبدالله سالمين بن حبيش الصيعري، مديرا للأمن والشرطة في وادي وصحراء حضرموت، بدلا عن العميد ركن حسن العيدروس.

إلا ان وزير الداخلية حيدان سارع لرفع مذكرة رسمية إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في وادي حضرموت، وذلك لرفض قرار التعيين ومنع المدير المعين من البحسني من الدخول إلى الإدارة، وهو الأمر الذي أغضب البحسني ودفعه لمقاطعة اجتماع مجلس القيادة، على الرغم من ن وكالة سبأ الرسمية كانت