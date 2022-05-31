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مباحثات سعودية أمريكية.. سلوك إيران وأزمة خزان صافر تتصدر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مباحثات سعودية أمريكية.. سلوك إيران وأزمة خزان صافر تتصدر

الثلاثاء 31 مايو 2022

الخليج 365

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الثلاثاء، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، سلوك إيران المزعزع وأزمة اليمن.

 

وشكر وزير الخاريجة الأمريكي، على جهودها في تعزيز وتمديد الهدنة في اليمن.

 

وبحث الجانبان الجهود المبذولة لتجنب التهديدات الاقتصادية والبيئية والإنسانية التي تشكلها ناقلة النفط في منطقة البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

 

وشدد بلينكن على أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا لأنها تدافع عن سيادتها وسلامة أراضيها، بحسب قوله.

 

وشدد على الحاجة إلى استجابة عالمية لأزمة الأمن الغذائي الناتجة عن الحرب الروسية الأوركرانية.

 

كما بحث الوزيران التحدي الذي يمثله برنامج إيران النووي وسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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