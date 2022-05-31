شكرا لبحثكم عن خبر نجيب العوج يلتقي بقيادة عدن نت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن بقيادة وموظفين شركة عدن نت.

جرى في اللقاء، مناقشة سير العمل واوضاع الشركة المالية والادارية والفنية والمشاكل والعراقيل الذي تواجههم وكذا التطلعات المستقبلية والتنافسية والتوسيعية المتعلقة في تطوير المشاريع والخدمات الحديثة من تقنية الجيل الرابع 4G.

واشار وزير الاتصالات،إلى أن تقنية المعلومات والاتصالات اصبحت المحرك الاساسي لعجلة التنمية في هذه الالفية واهتمام الوزارة المنبثقة من توجهات الحكومة من ايجاد استراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع بصورة شاملة تضمن تحديث البنية التحتية وبناء قدرات الموظفين لمواكبة تطورات وتقنيات الاتصالات والانترنت..مبدياً تطلع الوزارة

الى الارتقاء بخدمات عدن نت الى آفاق المستقبل الحديث المتجدد.

واكد الدكتور العوج، أن قطاع الاتصالات يواجه ضغط وإشكاليات كبيرة ناتجة من زيادة الطلب على الخدمة المزودة لتقنية الجيل الرابع المقدمة ومايتطلب ذلك تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل لتجاوز التحديات والنهوض بوضع أداء الشركة...ولافتاً الى وضع حلول آنية وملائمة لما يتعرض سير العمل وتحسين اوضاع الموظفين المعيشية والمالية والادارية.

واستمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، من كوارد الشركة إلى عدد من الاراء والمقترحات حول المشاكل الذي رافقت سير العمل خلال السنوات واحتياجاتهم،ووضعهم بصورة التشخيص والتصورات المطروحة مع قيادة الشركة لمعالجة جوانب العمل التنظيمي والمالي والادراي والتاهيلي..مثمناً عالياً جهود كافة كوادر الشركة من فنيين وإداريين وقياديين في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعة وتفانيهم في استمرار وظيفتهم الخدمية والنهوض بواقع الشركة .

فيما استعرض مدير شركة عدن نت منصور الوليدي، الصعوبات التي تواجه سير العمل والخطط التوسيعة للمحافظات المحررة ومستوى تحسين الأداء ..موكداً الحرص على بذل المزيد من الجهود للتغلب على التحديات الراهنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما اطلع على الاعمال التجهيزية والتشطيبية لمبنى الوزارة وشركة عدن نت الذي تجاوزت نسبة الانجاز فيه 70% ،مطالباً بضرورة إستكمال كافة التجهيزات وانشاء المكاتب الادارية لعدن نت وفقا للمعايير الحديثة بما في ذلك تجهيز قاعة اجتماعات باستخدام التقنيات الحديثة للتواصل مع الخارج عن بعدوتسليمه وفق المدة الزمنية المحددة.