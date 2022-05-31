عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إبطال مفعول لغم بحري زرعه الحوثيون بالبحر الأحمر

الثلاثاء 31 مايو 2022

الخليج 365

عثرت الفرق الهندسية للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني على لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي في مياه البحر الأحمر.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن دورية من خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر أبلغت الجهات المختصة في القوات المشتركة عن وجود لغم بحري جرفته الأمواج إلى قرب شواطئ مدينة الخوخة جنوب الحديدة.

وأوضح أن فريقاً هندسياً من المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" سارع للتعامل مع اللغم وإبطال مفعوله والتخلص منه بتفجيره في مكان بعيد عن الشاطئ.

يذكر أن الفرق الهندسة في القوات المشتركة تمكنت خلال الثلاث السنوات الماضية من تفكيك مئات الألغام البحرية التي نشرتها ميليشيا الحوثي في مياه وشواطئ الساحل الغربي.

وكان تقرير حقوقي رصد ارتكاب ميليشيا الحوثي نحو 504 جرائم إرهابية بحق الملاحة البحرية قبالة اليمن، في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

وكشف التقرير الصادر عن "الملتقى الوطني لحقوق الإنسان" أنه خلال 7 سنوات من سيطرة الحوثيين على صنعاء تتعرض السفن التجارية بالبحر الأحمر لاعتداءات إرهابية متواصلة قبالة مناطق سيطرة الانقلابيين ما يهدد 13% من حجم حركة التجارة الدولية سنوياً، بحسب تقديرات منسوبة لبيانات رسمية.

ووثّق التقرير عن الجرائم البحرية الحوثية نحو 504 انتهاكات، بينها 183 حالة استهداف لسفن الشحن التجارية الدولية والسفن العسكرية، و49 حالة استخدام شواطئ البحر الأحمر لعمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

كما تم تسجيل 17 انتهاكاً متصلاً باستهداف، وزراعة 192 لغماً حوثياً في مياه البحر الأحمر، وارتكاب 63 اعتداء على الصيادين ونهب ممتلكاتهم.

وحذرت الحكومة اليمنية في وقت سابق من التهديد الخطير وغير المسبوق الذي باتت تشكله الألغام البحرية الحوثية على سلامة السفن التجارية وأمن حركة الملاحة في الممرات الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

كما تسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمقتل عشرات الصيادين في السواحل اليمنية.

وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.