مأرب.. الحوثيون يشنون هجوم بطائرات مُسيرة على منزل في مديرية "رغوان" 

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت ميلشيات الحوثي أمس الاثنين، هجوم بطائرات مسيرة استهدف أعيان مدنية في مديرية رغوان شمال محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).



وقالت السلطة المحلية بمأرب "إن مليشيا الحوثي استهدفت بطائرتين مفخختين منزل المواطن خالد بن زبع في قرية الحزمة بمديرية رغوان، وتسببت بأضرار مادية وحالة من الخوف لدى السكان في القرية".



واستهدفت الطائرة المفخخة الأولى استهدفت المنزل المبني من الطين وأحدثت أضرارا كبيرة فيه، فيما استهدفت المفخخة الأخرى سيارة نوع صالون دمرت بالكامل، ووفق ما أفادت مصادر محلية.



وتواصل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استهداف المدنيين بالصواريخ والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة في مديرية رغوان على الرغم من الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة.



وفي مطلع إبريل الماضي أعلنت الأمم المتحدة عن هدنة بين الأطراف اليمنية، ومن بنودها وقف شامل لإطلاق النار، غير أن ميلشيات الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة وتستهدف المدنيين ما بين والحين والآخر في عدد من المحافظات اليمنية.