نائب رئيس مجلس القيادة: رفع الحصار عن تعز استحقاق لا يمكن التراجع عنه

المنامة - ياسر ابراهيم - حث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، العميد طارق صالح، الإثنين، محور تعز على رفع الجاهزية القتالية، مؤكدا أن رفع الحصار الحوثي استحقاق لا يمكن التراجع عنه.



جاء ذلك خلال لقائه قيادة محور تعز العسكري للوقوف أمام تحديات المرحلة في ظل استمرار خروقات مليشيا الحوثي لاتفاق الهدنة، وتعنتها عن فتح الطرق الرئيسية في المحافظة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأستمع العميد صالح خلال اللقاء إلى شرح مفصل حول طبيعة الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وخروقات المليشيات الحوثية، وتحشيداتها، وتحصيناتها ومتارسها المستحدثة في مختلف جبهات القتال.



وأكد أن رفع الحصار عن تعز استحقاق لا يمكن التراجع عنه، مشددا على أن "التنازلات التي قدمها الجانب الحكومي في سياق المفاوضات لرفع الحصار عن تعز وباقي المحافظات المحاصرة وتخفيف المعاناة الانسانية عن كاهل المواطنين، لن تكون بلا سقف".



وحث قيادة محور تعز على الاهتمام برفع الجاهزية، وتدريب وتأهيل الافراد، واكسابهم المعارف والخبرات القتالية وتعزيز الانضباط للتصدي لأي تصعيد من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.



وحيا العميد طارق صالح محور تعز قيادة وأفرادا، واشاد بأدوارهم البطولية المشهودة في مقارعة المشروع الإيراني وأدواته الحوثية، وثمن تضحياتهم خلال السنوات الماضية.



وفي سياق متصل كرم نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أفراد من اللواء 22 ميكا بمحور تعز سجلوا موقفا وطنيا وإنسانيا بالعثور على مبالغ مالية ومجوهرات تابعة لمواطن وأعادتها إليه.



وأشاد العميد طارق صالح بالموقف الإنساني من قبل المكرمين، مؤكدا أن ما سطروه يجسد الروح الوطنية لليمني الأصيل واحترامهم للشرف العسكري وعقيدتهم الوطنية كحماة للمواطن وممتلكاته.

