مأرب.. الحكم بإعدام اثنين من المتهمين بقتل "عبدالجبار الشبواني"

المنامة - ياسر ابراهيم - حكمت محكمة مأرب الابتدائية، اليوم الإثنين، بالإعدام على اثنين من المتهمين بقتل المجني عليه "عبدالجبار الشبواني"، وتبرأة اثنين آخرين، والسجن على المتهمة الخامسة مدة عام ونصف.

وحسب مصادر إعلامية، فقد حكمت المحكمة بالإعدام على المتهم الأول "نور الدين الإرياني"، بارتكابه جريمة قتل المجني عليه، وسرقة سيارته وبندقيته.

كما حكمت المحكمة بالإعدام على المتهم الثاني "سلمان الفهد"، بما نسب إليه بالاشتراك والتمالؤ في قتل المجني عليه "عبدالجبار الشبواني"، ومعاقبته بالإعدام.

ووفقا لما نقله الصحفي "علي عويضة"، فقد حكمت المحكمة كذلك، بإدانة المتهمة الثالثة "مها جمال حيدر" بالاشتراك في سرقة سلاح المجني عليه، وبراءتها من جريمة القتل، ومعاقبتها بالسجن عام ونصف.

كما حكمت المحكمة ببراءة المتهم الرابع "صلاح الدين الحداد" والمتهم الخامس "عادل فهيد حديدان"، مما نسب إليهما.

وكان المجني عليه قد قتل منتصف شهر رمضان، على يد المتهمين أعلاه، داخل عيادة وصيدلية "أبراد" المملوكة للمتهم الأول "نور الدين الإرياني"، في منطقة "حصون آل جلال" بمديرية الوادي بمحافظة مأرب.