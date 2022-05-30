شكرا لبحثكم عن خبر برئاسة الماس والصلاحي.. مناقشة مشاريع الطرقات في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بمكتبه صباح اليوم بالأستاذ عوض بن عوض الصلاحي الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج. واستمع الماس من الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة لحج الى شرح مفصل لاحتياجات المحافظة من مشاريع صيانة الطرقات إضافة الى مناقشة التقدمات الجارية في تنفيذ المشاريع الحالية التي يقوم بها الصندوق في المحافظة. وثمن الصلاحي جهود الصندوق في دعم المحافظة بالمشاريع واهمها صيانة واعادة تأهيل خط الوهط طور الباحة وكذلك صيانة واعادة تأهيل الخط الدائري لمدينة الحبيلين ومشروع سوق السلام ذي ناخب بيافع. وابدى الصلاحي كامل الدعم من المحافظة في سبيل تسهيل عمل الصندوق والمقاولين في الخطوط المستهدفة. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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