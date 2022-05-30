شكرا لبحثكم عن خبر معين عبدالملك يستقبل محافظ ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تابع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية خاصة في قطاع الكهرباء والمياه في محافظة أبين، وفق التوجيهات الحكومية السابقة في هذا الشأن.

واستمع الدكتور معين عبدالملك، خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ ابين اللواء ابوبكر حسين، الى تقرير حول ما تم إنجازه في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والحكومة حول المشاريع الاسعافية في قطاع الكهرباء وما أسهمت به في استقرار نسبي للخدمة، إضافة الى مشاريع المياه، والاحتياجات والمتطلبات الإضافية في هذا الجانب.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين الخدمات للمواطنين وخاصة في الجوانب الحيوية المرتبطة بمعيشتهم وحياتهم اليومية.. موجها السلطة المحلية بمحافظة أبين باستكمال تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المعتمدة للمحافظة، وضبط الامن والاستقرار.