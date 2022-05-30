شكرا لبحثكم عن خبر برئاسة الدكتور باذيب.. اللجنة الوزارية تناقش الخطوات الاجرائية لاستئناف العمل في مشروع الخط البحري الجديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقدت اللجنة الوزارية المختصة بتسيير وتحريك مشروع الخط البحري اجتماعها الأول اليوم برئاسة معالي الدكتور واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي، وبحضور عضوي اللجنة معالي الأستاذ أحمد حامد لملس وزير الدولة محافظ العاصمة عدن ومعالي المهندس مانع بن يمين النهدي وزير الأشغال العامة والطرق.

ووقفت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم " 42 " لعام 2022م والمكلفة بإنهاء ومعالجة الاشكاليات التي أعاقت تنفيذ المشروع خلال الفترة السابقة، أمام الخطوات والاجراءات التنفيذية لاستئناف أعمال المشروع الاستراتيجي خلال الفترة القريبة المقبلة.

وخلال اللقاء، الذي حضره السيد عبدالله المخزوم ممثل شركة بن جريبة والمخزوم للأعمال الإنشائية والهندسية، أكد الدكتور واعد باذيب، على أهمية مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة واضطلاع كل جهة بمهامها ومسؤولياتها في تذليل الصعوبات وإزالة المعوقات التي أدت لتعثر المشروع، والحرص على تسريع استئناف واستكمال تنفيذ المشروع وانجازه بأقصى سرعة لما له من أهمية بالغة من ناحية تهيئة البنية التحتية وتعزيز شبكة الطرق الحيوية في العاصمة عدن.

ولفت الدكتور باذيب إلى أن مُضي اللجنة في انجاز المهام المناطة بها في تعجيل وتسريع تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على ترجمة التوجهات التي أعلنها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وعملا بالسياسات والخطوات المنفذة لهذه التوجيهات، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبدالملك، الذي أكد على إيلاء العاصمة عدن كل الاهتمام وتسخير الدعم اللازم الذي يسهم في نهضتها وتطويرها خلال الفترة القريبة والمتوسطة، وبما يعيد لها مكانتها وريادتها، ويوفر المقومات الإساسية التي تراعي وضعها وخصوصتها كعاصمة للدولة.

وأقر الاجتماع عددا من التكليفات الخاصة بالخطوات العملية والفنية من ناحية اجراءات الحصر للمشروع وإعداد التقارير الفنية له، وكذا وضع التصورات والاجراءات المتعلقة بالجوانب المالية ومصادر التمويل للمشروع التي تضمن انتظام خطوات استكمال التنفيذ ووفق خطة زمنية محددة سلفا.

كما وقف الاجتماع أمام مقترحات لتنفيد مشروع التقاطعات لدوار كالتكس المحوري، وأقر تكليف وزارة الأشغال العامة والطرق، وصندرق صيانة الطرق بإعداد الدراسات والتصاميم الفنية والتصورات المالية خلال الأيام المقبلة واتخاذ الاجراءات العملية المكملة والكفيلة ببدء أعمال المشروع وتنفيذه خلال فترة وجيزة.

ومن جانبه، رحب السيد عبدالله المخزوم ممثل شركة بن جريبة والمخزوم للأعمال الإنشائية والهندسية، بجدية اللجنة الوزارية وحرصها على تحريك المشروع الاستراتيجي، مؤكدا استعداد الشركة باستئناف أعمال المشروع حال الانتهاء من إقرار الجوانب الفنية والمالية المتعلقة به.