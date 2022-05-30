وكيل وزارة الداخلية يتفقد مصلحة الدفاع المدني والادلة الجنائية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الشريف اليوم، سير العمل في فرع مصلحة الدفاع المدني والادارة العامة للادلة الجنائية بوادي وصحراء حضرموت.



وقدم مدير فرع الادلة الجنائية شرح عن سير العمل والجهود التي تبذلها إدارة الادلة الجنائية في كشف التزوير والمواد المشتبه بها والمزدوج استخدامها لعدة اغراض مدنية وعسكرية ،مشددا في التحري والدقة من قبل الخبراء في الادلة الجنائية في كشف المواد الممنوعة.

ونوه وكيل وزارة الداخلية في التعامل الحازم والرقابة المسبقة في المنافذ البرية والجوية والبحرية على دخول كل المواد من قبل مندوبين الادلة الجنائية خاصة المواد الكيماوية.

وقام الوكيل برفقة مدير أمن الوادي والصحراء العميد ركن حسن العيدروس، بتفقد فرع مصلحة الدفاع المدني بالوادي والصحراء، وشدد على الجاهزية والاستعداد لأي طارئ، مشيدا بجهود العاملين بفرع المصلحة، مؤكدا حرص الوزارة على معالجة المشاكل وتوفير احتياجات الدفاع المدني بوادي وصحراء حضرموت.