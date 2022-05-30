شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 2.943 لغماً خلال اسبوع زرعتها ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 2.943 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2022م، والتي زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، بأن الالغام المنزوعة، منها 159 لغماً مضاداً للأفراد، و 325 لغماً مضاداً للدبابات، و 2.447 ذخيرة غير متفجرة، و12 عبوة ناسفة ليرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر مايو إلى 6.481 لغما.

واشار المركز، الى ان عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" بلغ 342 ألفاً و 374 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.