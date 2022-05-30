طارق صالح يناقش مع محافظ تعز مستجدات الاوضاع في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

ناقش نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد صالح، امس مع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، مستجدات الاوضاع في المحافظة.



واستمع العميد طارق صالح، من محافظ تعز الى المعاناة الإنسانية في ظل الحصار الذي تفرضه المليشيات الحوثية، واستمرارها في خلق العقبات والعراقيل امام كل الحلول الرامية لفتح الطرق والمعابر والسماح بتنقل المواطنين وتخفيف المعاناة الانسانية عن أبناء المحافظة.

وناقش الاجتماع خارطة مفصلة بالخطوط والطرقات الرئيسية في مدينة تعز والتي لابد من فتحها دون تلكؤ من قبل مليشيا الحوثي في حال ذهبت المفاوضات نحو تمديد الهدنة، وهي الطرق التي كانت مفتوحة قبل العام 2015، ومحاولات المليشيات الحوثية الالتفاف على تعهداتها بفتح طرق فرعية في تنصل واضح من التزاماتها.

ووجه العميد طارق صالح، قيادة السلطة المحلية ببذل مزيداً من الجهود وحشد الطاقات والامكانيات لتحسين مستوى الخدمات في المحافظة في مختلف الجوانب..مشيداً بالمواقف المشرفة لأبناء تعز في التصدي للمشروع التوسعي الايراني عبر المليشيات الحوثية..مؤكداً أن أبناء تعز هم أصحاب الطلقة الأولى في وجه المشروع الإيراني وأدواته المليشيات الحوثية.