حملة تحصين ضد الحصبة تستهدف ٣ر١ مليون طفل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تنطلق يوم غدا حملة التحصين ضد الحصبة تنظمها وزارة الصحة والسكان بدعم من شركاء القطاع الصحي والتي تستهدف خلال أيامها الستة أكثر من مليون 355 الف طفل من عمر ستة أشهر وحتى العاشرة من العمر بمن فيهم من سبق لهم التحصين.



وأوضح وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الحملة ستنفذ في 74 مديرية في 10 محافظات محررة وسيعمل على تنفيذها 2623 فرقة صحية بين ثابتة ومتحركة ينضوي في إطارها 5246كادر صحي.

واكد ان الترتيبات الفنية واللوجستية قد اتخذت للبدء في تنفيذ فعاليات الحملة.. لافتاً إلى أن نشاطا توعويا وارشاديا قد شهدته مختلف المحافظات من خلال برنامج متكامل لدعم أنشطة الحملة أعده المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة.