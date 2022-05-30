رئيس مجلس القيادة يحث في لقاء مع رئاسة هيئة التشاور على تعزيز الجبهة الداخلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة، اليوم الاحد، رئيس هيئة التشاور والمصالحة، محمد الغيثي ونوابه عبدالملك المخلافي، صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري.



وخلال اللقاء استمع رئيس مجلس القيادة إلى احاطة مفصلة من رئيس ونواب الهيئة المساندة للمجلس بشأن انشطتها المنجزة خلال الفترة الماضية، على صعيد تعزيز التوافق القائم وتوحيد رؤى واهداف القوى والمكونات الوطنية دعما للمعركة ضد الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز حضورها، وعلاقاتها الاقليمية والدولية.

وفي اللقاء شدد الرئيس العليمي على ضرورة تكثيف جهود المساندة والدعم لمجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد الجبهة الداخلية، والعمل بروح الفريق الواحد تحقيقا للأهداف والتطلعات المنشودة للشعب اليمني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.