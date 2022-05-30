شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعيدي يطلع على أنشطة مشروع المسؤولية المجتمعية بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي اليوم، على أنشطة مشروع المسؤولية المجتمعية الذي ينفذه اتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت بالشراكة مع مؤسسة استدامة لتنمية القدرات بتمويل من مؤسسة العون للتنمية.



وتعرف السعيدي خلال لقاءه مدير مكتب الشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الله باجهام، وأمين عام إتحاد منظمات المجتمع المدني شكري مقدم، والمدير التنفيذي للاتحاد محفوظ باحارثة، على تفاصيل المشروع الذي يستهدف محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ، على مدى ستة أشهر، ويهدف إلى تعزيز مفهوم المسئولية المجتمعية لدى القطاع الخاص من خلال إكساب كوادر المؤسسات التجارية مهارات ومعارف لتمكينهم من الحصول على الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية عبر الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية.