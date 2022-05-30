شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة التدخلات الانسانية لمنظمة اكتد بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح امس مع فريق منظمة أكتد التدخلات الانسانية للمنظمة في المحافظة ومدى امكانية توسيع الشراكه.



وقدم مدير الامداد اللوجستي ومدير مشاريع المياه في المنظمة، شرح حول تدخلات المنظمة في مجال الايواء والمساكن المتنقلة للنازحين، ومشاريع المياه والاصحاح البيئي الجاري تنفيذها والمخططة خلال العام الجاري وفق خارطة الاحتياجات الانسانيه.

وثمن الوكيل مفتاح التدخلات الانسانية للمنظمة.. مؤكدا ان السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات لتنفيذالبرامج والانشطة والتدخلات الانسانية بما يساعد في التخفيف من معاناة النازحين.