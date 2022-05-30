شكرا لبحثكم عن خبر عدن..البرنامج السعودي يزور صندوق صيانة الطرق والجسور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زار المهندس أحمد مدخلي مدير البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن -مكتب عدن صباح اليوم صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وكان في استقباله المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور. ورحب الماس بالمهندس مدخلي ومرافقيه من إدارة البرنامج السعودي لزيارة مقر الصندوق. وخلال الزيارة جرى مناقشة تنسيق الاعمال بين الصندوق والبرنامج فيما يتعلق بمشاريع الطرقات ومنها طريق الصحى- كربة سوق الربوع في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج. وطاف المهندس أحمد مدخلي مدير البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن-مكتب عدن بأقسام الصندوق مبدئا اعجابه الكبير بالإنجازات التي تحققت للصندوق والاعمال التي يقوم بها. وأثنى مدخلي خلال الزيارة على الاستقبال الحار الذي حظي به ومرافقيه من قبل قيادة وموظفي الصندوق ممثلة برئيس مجلس الإدارة المهندس معين محمد الماس. وعبر مدخلي عن اعجابه بعمل الصندوق. لافتا ان عمل الصندوق أعاد لمؤسسات الدولة قيمتها وللكادر الحكومي سمعته. حضر اللقاء الاستاذ سعيد العمود مدير عام الشؤون المالية بالصندوق والاستاذ سيف عبدالباري مصلح الرضي مدير عام الموارد البشرية بالصندوق والمهندس عبد الله متعافي مدير عام إدارة التخطيط والاحصاء ونظم المعلومات وعدد من مدراء اقسام الصندوق. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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