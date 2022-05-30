رئيس الوزراء يرأس اجتماعا لقيادة وزارة الدفاع لمناقشة احتياجات الحفاظ على الجاهزية العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، امس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لقيادة وزارة الدفاع، لمناقشة أوضاع الابطال الميامين في الجبهات القتالية، والاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس ومجلس القيادة الرئاسي.



وتطرق الاجتماع الى الجهود الجارية لتنظيم أوضاع المؤسسة العسكرية والأمنية بموجب اتفاق الرياض ومخرجات المشاورات اليمنية اليمنية المنعقدة في الرياض، والجهود الجارية في هذا الجانب، إضافة الى مستجدات الهدنة الأممية على ضوء الخروقات المتصاعدة لمليشيا الحوثي في مختلف الجبهات.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، التزام الحكومة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بضبط النفس لما يخدم استمرار الهدنة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فرضتها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني.. مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة التحلي بأعلى مستويات الاستعداد والجاهزية القتالية، حتى هزيمة مشروع ايران الدموي والتخريبي في اليمن، واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

ووجه رئيس الوزراء بتوفير الاحتياجات الضرورية للقوات المسلحة والمقاومة وتنظيم أوضاع الجبهات وفق التوجيهات الرئاسية.. منوها بالدعم الاخوي من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

وقدم وزير الدفاع، الفريق محمد المقدشي، تقرير حول احتياجات القوات المسلحة، وخطط تنظيم وضع الجبهات، إضافة الى الخروقات المستمرة لمليشيا الحوثي للهدنة الإنسانية والدفع بالمزيد من عناصرها المغرر بهم الى مناطق التماس.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، ونائب وزير المالية هاني وهاب.