محافظ شبوة يطلع على الإستعدادات الجارية لتشغيل مطار عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع محافظ محافظة شبوة عوض ابن الوزير، امس على الإستعدادات الجارية لتشغيل مطار عتق الدولي وإستئناف الرحلات الجوية.



و استمع المحافظ ابن الوزير، من مدير عام مطار عتق الدولي سالم لملس، إلى شرح مفصل عن مستوى التجهيزات الفنية ومتطلبات السلامة فيه وغيرها من الترتيبات اللازمة لعمله ونشاطه وذلك تمهيداً لإعادة تشغيله بعد نزول لجنة مختصة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد إلى المطار خلال شهر يونيو المقبل.

وأشاد محافظ شبوة، بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من أجل الحفاظ على منشآت ومكونات المطار وتجهيزه بالصورة التي تمكن من إعادة فتحه وتشغيله.. مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود وبما يمكن من سرعة إستكمال جهوزيته للتشغيل.

واكد حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية باعادة فتح المطار وتشغيله لما يمثله من أهمية كبيرة على المحافظة والنشاط التجاري والإستثماري.. مبدياً استعداد قيادة المحافظة للتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد لتنشيط الحركة الملاحية في المطار .