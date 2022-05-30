مباحثات حكومية - أممية حول الجهود الدولية لبناء السلام وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث فريق حكومي، امس في العاصمة الأردنية عمان، مع فريق من الأمم المتحدة، جهود المجتمع الدولي لمساعدة اليمن واليمنيين وبناء السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق التعافي في المجالات الخدمية والاقتصادية.



وضم الفريق الحكومي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ووزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكتور محمد الزعوري، ووزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، فيما ضم الجانب الأممي المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريزلي، والممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP اوكي لوتسما، والممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان ونيستور اوموهانجي.

وتطرقت المباحثات إلى الجهود الدولية لتوفير المساعدات الإنسانية، ودعم خطط الحكومة الرامية للحد من التداعيات العالمية الراهنة على الوضع الإنساني وضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما استعرض الجانبان آثار الهدنة الجارية على الوضع الإنساني وأهميتها في تحسين والحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وتقديم المساعدة للمناطق التي كان يتعذر الوصول إليها في السابق والتوجه نحو تنفيذ التنمية طويلة الأجل، وتوسيع مجالات الدعم الاقتصادي لمعالجة الدوافع الكامنة وراء الأزمة، والبناء على الهدنة الحالية لإيجاد حل مستدام وعادل.

وشارك في المباحثات رئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة أفراح الزوبة، وسفير بلادنا في عمان علي العمراني، ونائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ونائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، ونائب وزير التربية والتعليم علي العباب.