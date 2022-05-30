الارياني: استمرار مليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال سيمثل عقبة أمام جهود التهدئة واحلال السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران في عمليات تجنيد الاطفال عبر ما يسمى "المراكز الصيفية".



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بان حشد مليشيا الحوثي الارهابية عشرات الآلاف من الاطفال في مناطق سيطرتها بالخطاب الطائفي المستورد من طهران، وتعبئتهم بالافكار الظلامية وشعارات الكراهية والعنف والارهاب، سيكون له مخاطر على النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين.

وأكد الارياني، أن مضي مليشيا الحوثي في سياسة حشد وتفخيخ عقول الاطفال وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، سيمثل عقبة رئيسية امام الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وإحلال السلام والأمن.

ودعا الارياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي للقيام بمسئولياتهم القانونية والاخلاقية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات مليشيا الحوثي الارهابية لوقف عمليات التجنيد الجماعي للاطفال، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة وملاحقتهم في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.