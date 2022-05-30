شكرا لبحثكم عن خبر إنتحار مواطن في صنعاء قفزا من أعلى سطح فندق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مواطن على الانتحار، السبت، قفزاً من أحد الطوابق العلوية بمبنى في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر في صنعاء إن مواطناً قفز من أحد الطوابق العالية بفندق 5 ستارز، جوار مستشفى آزال على شارع الستين الشمالي في صنعاء وتوفي فور وصوله إلى الأرض.

وتزايدت مؤخراً حالات الانتحار في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، على وقع سلسلة لا حصر لها من سياسات القمع والتجويع التي يكابدها ملايين اليمنيين بفعل الميليشيات الحوثية.

وصعدت ميليشيات الحوثي من عمليات الانتهاكات وجرائم البطش والقتل والإفقار والتجويع والابتزاز.