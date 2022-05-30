شكرا لبحثكم عن خبر طيلة 10 سنوات.. رجل يتظاهر بعدم قدرته على السماع والتكلم لتجنب الحديث مع زوجته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طلبت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 80 عامًا الطلاق لأن زوجها تظاهر بالصمم لسنوات طويله تقدمت دوروثي داوسون بطلب الطلاق بعد أن اكتشفت أن زوجها باري البالغ من العمر 84 عامًا لم يكن أصمًا ، وهو ما تظاهر به لسنوات ، حتى لا يستمع إلى حديثها وفقًا لأوراق الطلاق ، لم يتفوه باري بكلمة واحدة طوال عشر سنوات من الزواج ولكي تتواصل مع زوجها ، تعلمت السيدة داوسون لغة الإشارة ‏وتقول الزوجه لمدة عاميين كاملين تعلمت لغة الإشارة " وبمجرد أن بدأت أنجح واتواصل معه بلغة الاشارة ‏، بدأ باري يعاني من مشاكل في الرؤيةويُأشر لي انه لا يري جيدا

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