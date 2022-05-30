الدفاع المدني ينجح في إخماد حريق عمارة المعلا فجر اليوم

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يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت فرق الدفاع المدني فجر اليوم الاثنين من اخماد حريق اندلع بعمارة بالشارع الرئيسي بالعملا في العاصمة عدن.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:تمكن الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع بعمارة عقب وصول تعزيز من التواهي وكريتر.

واضافوا:اصيب عاملين بحروق تم نقلهم الى مستشفى خليج عدن.



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