الأمم المتحدة: ارتفاع عدد القتلى والجرحى المدنيين جراء الألغام الأرضية بالحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعربت بعثة الأمم المتحدة "أونمها"، الأحد، عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد القتلى والجرحى من المدنيين في الحُديدة جّراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.



وقالت البعثة الأممية في بيان عبر حسابها على "تويتر": "في نهاية الأسبوع الماضي وحده، أُفيد بوقوع خمسة مدنيين، بينهم امرأة وطفل، واصابة طفل يبلغ من العمر ستة سنوات في حوادث وقعت في منطقتي الحوك وحيس".



وأضاف البيان، أن هذه الأحداث المأساوية تسلط الضوء على الحاجة المُلحة لأن يتفق ويُعجل الطرفان بأنشطة إزالة الألغام في المناطق المدنية.



وتابع، "يستحق أهل الحُديدة أن يمارسوا حياتهم اليومية دون خوفٍ من التعرض للقتل والإصابة بسبب الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب".



ودعت أونمها المجتمع الدولي لدعم الأعمال المتعلقة بالألغام في الحديدة وكل اليمن وتكرر التزامها بمساعدة الأطراف وسُلطات مكافحة الألغام في المحافظة بالمساعدة الفنية وتنسيق أنشطة إزالة الألغام.



وخلال الـ48 ساعة الماضية قتل سبعة مدنيين بانفجار ألغام أرضية زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق متفرقة جنوبي الحديدة، كان أخرهم التربوي والشاعر فهد علي المصباحي" عضو اتحاد الكتاب والأدباء اليمنيين جراء انفجار لغم بدراجته بمديرية الجراحي.



وتسببت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية بكثافة وبطريقة عشوائية بمقتل وإصابة المئات من أبناء محافظة الحديدة، أغلبهم أطفال ونساء.

