شكرا لبحثكم عن خبر بمناسبة ذكرى تأسيسها.. مؤسسة تمدين شباب تحتفل في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتفل اليوم مكتب المنطقة الجنوبية لمؤسسة تمدين شباب بالذكرى السنوية التاسعة لتأسيسها، حيث عمت الفرحة في أوساط موظفيها وممثلي المنظمات المحلية الذين شاركوها.

وألقى الاستاذ نشوان القباطي مدير المكتب كلمة رحب فيها بالحاضرين مستعرضا بعض من منجزات المؤسسة خلال الفترة من 2013-2022م.

وعبر عن شكره وتقديره للشركاء الذين شاركوا المؤسسة فعالية ذكرى التأسيس.

وقد عبر عدد من ممثلي المؤسسات المحلية بكلمات الثناء على المؤسسة ، وتطلعهم لبناء شراكات مستقبلية.

حيث حضر الحفل المدير التنفيذي المهندس جميل هديش، والاستاذ ماجد الشاجري رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني في العاصمة عدن، ومدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية عدن،والاستاذ نبيل ابو بكر مدير الشؤون الاجتماعية في مديرية المنصورة، الدكتور عادل العريقي مدير العلاقات في صندوق تنمية المهارات، والاستاذ أيمن الأهدل رئيس مجلس إدارة مؤسسة ميار للتنمية والاستاذ عثمان مسؤول التعليم في مؤسسة التضامن للتنمية ، و الاستاذ ابراهيم بامفروش عن المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان والاستاذه صباح بدري ممثلة لمؤسسة for all للتنمية ، والمهندس مازن فضل عن المؤسسة الطبية fmf، والاستاذة امل مصلي عن جمعية الامل لرعاية الأيتام ، والاستاذ عبدالرحمن القاسمي عن مؤسسة استجابة للتنمية، وممثلين عن وزارتي الزراعة والثروة السمكية،والاستاذ اقبال الميسوري من الهيئة العامة لابحاث علوم البحار والاحياء المائية، والاستاذ شفيق القباطي رئيس مجلس الأهالي بمديرية البريقة، والاستاذ محمد الأسودي منسق إدارة المخيمات في الساحل الغربي، أجيال بلاقات.

من:حسام النظيف