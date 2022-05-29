النائب العام يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أدى اليمين القانونية، أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، القاضي قاهر مصطفى، بمناسبة تعيينه نائبا عاما للجمهورية.



وعقب أداء اليمين، وجّه الرئيس العليمي، باستئناف عمل النيابات، وانفاذ سلطة القانون، والبت في قضايا المواطنين العالقة.

وحث رئيس مجلس القيادة، النائب العام الجديد على تعزيز قدرات النيابات العامة والمتخصصة، وتأهيل كوادرها في كافة المحافظات المحررة، وحماية سيادة القانون، ودولة المواطنة المتساوية التي جرفتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.