النائب العام الجديد يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي

المنامة - ياسر ابراهيم - أدى اليمين القانونية، أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، القاضي قاهر مصطفى، بمناسبة تعيينه نائبا عاما للجمهورية.



وعقب أداء اليمين، وجّه الرئيس العليمي، باستئناف عمل النيابات، وانفاذ سلطة القانون، والبت في قضايا المواطنين العالقة.



وحث رئيس مجلس القيادة، النائب العام الجديد على تعزيز قدرات النيابات العامة والمتخصصة، وتأهيل كوادرها في كافة المحافظات المحررة، وحماية سيادة القانون، ودولة المواطنة المتساوية التي جرفتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.



كما أكد العليمي، على أهمية استقلالية الأجهزة القضائية، وضرورة تفعيل النيابات العامة والمحاكم بمختلف درجاتها في جميع المحافظات المحررة.



وشدد خلال اجتماع مع وزير العدل الدكتور بدر العارضة، والنائب العام الجديد القاضي قاهر مصطفى، على أهمية وجود آلية شفافة لتفعيل الأجهزة القضائية، ضمن الإصلاحات الشاملة التي يعمل عليها المجلس الرئاسي في مختلف مؤسسات الدولة.



كما أكد حرص مجلس القيادة على دعم كافة الأجهزة القضائية للبت في قضايا المواطنين، وتعزيز سلطة القانون، ومكافحة الفساد.

