شكرا لبحثكم عن خبر الكشاف المسلم يختتم دبلوما الاعلام في الأهرام بمشاركة اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختتم الاتحاد العالمي للكشاف المسلم ممثلاَ بلجنة الإعلام، دبلوما الإعلام والاتصال والعلاقات العامة، بمعهد الأهرام الإقليمي للصحافة بالقاهرة، بمشاركة اليمن ممثلة بمسؤول لجنة الإعلام في جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية القائد وائل القباطي. وحضر الختام كلا من: سامح عبدالله مدير معهد الأهرام الإقليمى ود. اشرف محرم مدير اليونسكو الاقليمى لتعليم الكبار أسفك والقائد الكشفي محمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصرية ورئيس لجنة الاعلام القائد الكشفي علي العلي ود محمد التلاوي رئيس لجنة التدريب. واشادت الكلمات خلال حفل تسليم الشهادات بنجاح الدبلوما وتحقيقها للأهداف التي وضعتها اللجنة المنظمة للدبلوما كما اشادو بالمتدربين وحرصهم على اكتساب كافة الخبرات التي قدمت لهم من مسؤولي جلسات التدريب. وتم تكريم شركاء النجاح بدبلوما الاعلام والاتصال والعلاقات العامة معهد الاهرام الإقليمي للصحافة ومركز اليونسكو الاقليمى لتعليم الكبار أسفك والإتحاد العام للكشافة والمرشدات المصرية وتم تسليم شهادات المتدربين.

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