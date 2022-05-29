شكرا لبحثكم عن خبر اليمن يشارك في ورشة عمل اعلامية إقليمية حول الهجرة غير النظامية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شاركت اليمن في ورشة عمل إعلامية إقليمية حول الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، والتي استمرت 3 ايام في العاصمة المصرية القاهرة. ونظمت ورشة العمل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بالتعاون مع لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM & TIP)، وبتمويل من قبل برنامج التنمية الإقليمية والحماية التابع للاتحاد الأوروبي (RDPP). حضر الورشة 25 من كبار الصحفيين يمثلون تسع دول عربية (مصر واليمن والأردن والمغرب وتونس والسودان ولبنان والكويت والبحرين)، ومثل اليمن كلا من رئيس تحرير مجلة المالية وائل القباطي، ومساعد التواصل في المنظمة الدولية للهجرة مكتب اليمن منة الله حميد. وأوصت الورشة بتفعيل" استخدام المصطلحات الصحيحة لتغطية موضوع الهجرة وإعداد التقارير الأخلاقية والآمنة والفعالة عن الهجرة"، وتنفيذ مبادرات بشأن الهجرة غير النظامية ومكافحة الجرائم المتعلقة بالهجرة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة مع ممثلي وسائل الإعلام وتمكين الحوار حول أفضل الممارسات والخبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال ورشة العمل ، ناقش الصحفيون المناهج والمفاهيم المنسقة المتعلقة بالتوعية العامة بالمخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وممارسات الهجرة الآمنة.

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