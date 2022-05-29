شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : العثور على جثة شاب مشنوق في مدرسة ثانوية للبنات بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر ظهر اليوم على جثة شاب في الثلاثين من عمره مشنوقا داخل ثانوية البنات الدولية بخور مكسر.

وعثر على الشاب مشنوقا داخل أروقة ثانوية البنات الدولية بالقرب من جولة العاقل.

وقال مصدر في المدرسة لصحيفة "عدن الغد" ان الشاب وهو من ساكني الحي عثر عليه وقد تدلت اقدامه فيما تعلق جسده بالسقف.

واتم استدعاء الشرطة التي حضرت الى المكان وباشرت التحقيق.

واحدثت الواقعة صدمة في صفوف الطالبات بالمدرسة .