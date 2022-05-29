شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت تفتتح خزان جديد بسعة ١٨ الف طن بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

افتتحت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت خزاناً نفطياً جديد بسعة " 18" ألف طن في منطقة المنشآت النفطية بخلف في المكلا.



كما دشنت الشركة، محطة نفطية جديدة في منطقة حلة بالمكلا بسعة " 100" ألف لتر.

وأقامت شركة النفط اليمنية، معرضًا للصور الفوتو غرافية الخاص بمراحل عمل فرع الشركة خلال عقودها الماضية وذلك ضمن احتفالات الشركة بمناسبة الذكرى الـ 50 لتأسيس فرعها في ساحل حضرموت.

وقال مدير فرع الشركة في ساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري " إن فرع الشركة في الساحل يعتبر رافداً وداعماً أساسياً للمشتقات النفطية لأربعة مناطق وثلاثة فروعاً أخرى وهي فروع وادي حضرموت وشبوة بدرجة أساسية، وفرع المهرة خلال فترة الخريف واشتداد الرياح في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس".. مشيدا بما قدمه كوادر وموظفي فرع الشركة من جهود وطنية كبيرة طوال السنوات الماضية.