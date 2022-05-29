بدء تدريب قيادات للسلطة المحلية والمديريات بمأرب في مجال الحوكمة والمساءلة الاجتماعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت امس بمحافظة مأرب دورة تدريبية لبناء قدرات السلطة المحلية في مجال الحوكمة والمساءلة الاجتماعية ضمن مشروع بناء قدرات المحليات للاستعداد للتعافي واعادة الاعمار في اليمن والذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من صندوق الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالشراكة مع البنك الدولي.



ويتوزع المشاركون في الدورة البالغ عددهم 61 متدربا ومتدربة من مدراء عموم المكاتب التنفيذية في المحافظة ومدراء ادارات مختصة في المديريات، على ثلاث مجموعات تدريبية متزامنة، في عاصمة المحافظة، ومديريتي مأرب الوادي، وحريب.

وتهدف الدورة التي تستمر خمسة ايام، الى اكساب المشاركين معارف علمية ومهارات عملية في جوانب تقييم وتحليل الأوضاع المحلية وإعداد وتطوير الخطط المجتمعية، بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر لمجابهة تحديات التنمية المستدامة، وسد الفجوة بين السلطة المحلية والمجتمع من خلال تفعيل مفهوم المشاركة المجتمعية.

وخلال افتتاح الدورة أشار وكيل المحافظة محمد المعوضي، إلى أهمية اقامة مثل هذه الدورات النوعية لبناء قدرات الكوادر المحلية وإعداد خطط إستراتيجية لتحقيق التعافي وإعادة البناء والإعمار .. مشدداً على ضرورة الاستفادة منها والخروج بخطط تنموية تنهض بواقع المحافظة وتعويضها عن سنوات الحرمان و التدمير الذي لحق بها جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي.

من جانبه أوضح منسق الصندوق الاجتماعي بمحافظتي مأرب والجوف محمد الجعفري أن الدورات تأتي ضمن مشروع نوعي لبناء الهياكل المؤسسية للدولة يتضمن العديد من الدورات في مجالات الحكم الرشيد ، التخطيط الاستراتيجي ، المناقصات والموازنة العامة وتحصيل الإيرادات، الى جانب مشروع تعزيز قنوات الاتصال والتواصل بين الجهات الحكومية ومتلقي الخدمات عن طريق تقديم دعم مؤسسي تشمل تركيب نظام الشكاوي ومنصة تواصل إلكترونية ،ونظام ترصد وبائي بالتعاون مع مكتب الصحة العامة بالمحافظة.