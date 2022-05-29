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روسيا تؤكد أن توريد القمح بعملة الروبل لدول العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

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كشف عضو مجلس الفيدرالية الروسي أندريه كليشاس، اليوم الأحد أن توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى دول العالم ستكون مقابل الدفع بعملة الروبل الروسية.

 

واوضح المسؤول الروسي على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" بحسب وكالة سبوتنيك اليوم الأحد، أن توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى مختلف دول العالم سيكون عبر الدفع بالروبل الروسي وكل الصفقات يجب أن تتم وفق هذه الآلية".

 

وكان وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، قد أعلن أن روسيا تنوي التفاوض مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إمكانية التحول إلى صفقات التسليم المناقصات بالروبل الروسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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