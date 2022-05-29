مجلس القيادة يستمع إلى تقارير حول الاوضاع العسكرية والاقتصادية ومستجدات المفاوضات بشأن المدن المحاصرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي ونوابه في مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت، على تقارير بشأن الوضع العسكري والاقتصادي، اضافة الى مستجدات المفاوضات الجارية لإنهاء حصار المليشيا الحوثية عن مدينة تعز، والمحافظات الاخرى.



وعقد الاجتماع بحضور نواب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزُبيدي، وعبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي، النواب طارق صالح، وسلطان العرادة، وعثمان مجلي.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي إلى إحاطة من نائب رئيس المجلس، عثمان مجلي، حول جهود الفريق الاقتصادي الحكومي المتواجد في الرياض، بمشاركة قيادة البنك المركزي اليمني، من اجل استيفاء المتطلبات اللازمة لاستيعاب التعهدات المالية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

كما قدم نائب رئيس المجلس عبدالله العليمي، تقريرا بشأن مستجدات المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، حول فتح معابر تعز، وغيرها من المدن الاخرى، حيث تتعنت المليشيا الحوثية في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة.

الى ذلك استمع مجلس القيادة الرئاسي الى تقرير من وزير الدفاع، الفريق محمد المقدشي، حول خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الاممية على مختلف الجبهات، ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى في صفوف الجيش والمقاومة الشعبية، فضلا عن استمرار المليشيا بدفع المزيد من مسلحيها المغرر بهم الى مناطق التماس المختلفة.

واكد مجلس القيادة في هذا السياق، التزام ضبط النفس لما يخدم استمرار الهدنة، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فرضتها المليشيات الحوثية على أبناء الشعب اليمني.

حضر الاجتماع، اللواء الركن أحمد العقيلي، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللواء الركن أحمد اليافعي، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، ومساعد وزير الدفاع، اللواء الركن صالح محمد حسن.