البحسني يشدد على الاستقرار الأمني في المحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني، على ضرورة أن تسخّر الأجهزة الأمنية كافة إمكانياتها، لضبط الأمن، وتحقيق الاستقرار في المحافظات المحررة كافة.



وأكد البحسني خلال لقاءه امس بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير أمن محافظة عدن اللواء مطهّر الشعيبي، على أهمية التنسيق بين كافة القوى الأمنية، وتعزيز التعاون فيما بينها، للحد من الأعمال الإرهابية، وضبط مرتكبيها قبل وقوع أي حوادث تزعزع الأمن والاستقرار.

وقدم اللواء الشعيبي شرح حول نشاط إدارة الأمن والشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة، وأبرز الصعوبات التي تواجه العمل الأمني في عدن.

هذا وجدد النائب البحسني حرص مجلس القيادة الرئاسي على أمن واستقرار المحافظات المحررة، وتعزيز الجوانب الأمنية فيها، بما يحقق للمواطنين التعايش بسلام، مؤكدًا أن إدارة الأمن بعدن ستحظى باهتمام ودعم المجلس للنهوض بمستوى أدائها وبما يمكنها من تحقيق أهدافها الرامية لتثبيت الأمن.

وفي لقاء منفصل مع رئيس اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام حسن الجابري،اكد اللواء الركن فرج البحسني، أن قيادة المجلس الرئسي تولي جميع محافظات البلاد جل الرعاية والاهتمام، وستعمل على تحسين مستوى الخدمات فيها.

وكان الجابري تحدث عن حقوق حضرموت، وبحث مع الجهات المختصة سبل تحسين الخدمات في المحافظة، وفي مقدمتها ملف الكهرباء.

وأوضح البحسني أن مجلس القيادة الرئاسي لن يدخر جهدًا في سبيل تحسين مستوى الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات، وأن المجلس وضع خطة لتفقد أوضاع المحافظات المحررة، والإطلاع على الإشكالات القائمة ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها.

ولفت إلى أهمية الدعم الشعبي المساند لخطوات وقرارات المجلس الرئاسي، خصوصًا في ظل هذه المرحلة الصعبة، التي تتطلب تكاتف جميع القوى والأحزاب والمكونات، للخروج بالبلاد من الأزمة التي تمر بها، واستعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب.