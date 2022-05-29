وزير الشباب والرياضة يثمّن جهود مصر في توحيد العمل الشبابي العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اشاد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، امس بالدور الكبير الذي تلعبه جمهورية مصر العربية برئاسة المشير عبدالفتاح السيسي، في توحيد صف العمل الشبابي على مستوى الوطن العربي والدفع به نحو أفاق جديدة، ومساعدته على التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي.



وأكد البكري، عقب حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس المصري اليوم، على شرف وزراء الشباب والرياضة العرب، ان مصر ستبقى واجهة العمل الشبابي العربي لما تكتنزه من قدرات وامكانيات هائلة، دفعتها لتكون في مصاف الدول المتقدمة عربيًا ودوليًا .

وأضاف " إن لقاء وزراء الشباب والرياضة بالسيسي كان مثمرًا وإيجابيًا حيث تم تبادل الرؤى والأفكار حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي، وكيفية الاستفادة منها في دعم الحوار الشبابي، وتوفير مساحة للتشاور بين الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي".

وتابع، " تم التطرق الى الكثير من القضايا المتعلقة بالشباب في الوطن العربي، وتم التأكيد على "إن قطاع الشباب يمثل بعدًا أساسيًا للأمن القومي للدول، ويمثل أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام، ويوفر عوامل التقدم والنجاح".

وكان الرئيس المصري أقام حفل استقبال لوزراء الشباب والرياضة العرب، المشاركين في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب .

وشدد على أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع، والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل، مشيراً إلى مجموعة الجامعات التكنولوجية الحديثة التي أقامتها مصر مؤخراً لهذا الغرض".

اقترح الرئيس السيسي، "إطلاق عام 2023 عامًا للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، وكذلك دراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي، وذلك كآلية متطورة تعمل كجسر ومنصة تساهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم وممنهج للتعرف عن قرب على القواسم المشتركة والخصوصيات الثقافية لكل دولة، بالإضافة إلى توحيد الشباب العربي نحو إدراك قضاياهم واهتماماتهم".