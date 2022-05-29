الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع نظيره المصري الوضع في اليمن وأهمية الرحلات الجوية بين صنعاء والقاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، مع نظيره المصري سامح شكري، الأحد، الوضع في اليمن وأهمية الرحلات الجوية بين صنعاء والقاهرة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن "بلينكن شكر الحكومة المصرية على الموافقة على استئناف الرحلات بين صنعاء والقاهرة".

وأضاف أن "بلينكن أعرب عن أمله في أن تتم الرحلة الأولى في الأيام المقبلة للسماح لليمنيين بالحصول على الرعاية الطبية، أو الانضمام إلى أحبائهم من مختلف جاليات الشتات اليمني في مصر".

كما ناقش "بلينكن مع شكري تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، والتعاون في القضايا الإقليمية"، فضلاً عن "التأثير الشديد للحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي".

وتوجت الجهود الأممية على مدى الشهور الماضية بهدنة إنسانية لمدة شهرين بدأت في 2 أبريل/نيسان وتنتهي في 2 يونيو/حزيران 2022، بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي وتضمنت خفض تصعيد العنف ومعالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية بما فيه رحلات تجارية من وإلى مطار صنعاء.

وتصل منذ سبتمبر 2016، الرحلات الأممية والإغاثية يوميا إلى مطار صنعاء بتسهيلات حكومية ومن التحالف العربي بهدف تخفيف معاناة اليمنيين، لكن مليشيات الحوثي اتخذت ذلك ورقة ضغط لابتزاز الأمم المتحدة.