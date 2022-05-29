ذمار.. مواطن يقتل نجله بآلة حادة نتيجة خلاف على مبلغ مالي في "آنس"

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مواطن، أمس الجمعة، على قتل نجله بآلة حادة؛ بسبب خلاف على مبلغ مالي، في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن مواطنًا أقدم على قتل نجله، بضربه بآلة حادة "فأس"؛ بسبب خلاف على مبلغ مالي قدره 2000 ريال، في مدينة الشرق، غرب مدينة ذمار.

وأوضحت المصادر، أن المواطن، قام بأخذ الـ"فأس"، وضَرَب ابنه بالرأس، وتركه ينزف، ومنع الجيران من اسعافه، وتركه حتى فارق الحياة.

المصادر أشارت إلى أن المواطن هدّد بقتل كل من يقترب من نجله، أو يقوم باسعافه.

وتكررت الجرائم الأسرية في اليمن، وباتت تشهد حوادث مماثلة بشكل شبه يومي، وسط تحذيرات من مغبة مثل هذه الجرائم، وضرورة قيام الجهات المختصة بمعالجة مثل هذه الجرائم الدخيلة على المجتمع.

حيث كان شاب قد أقدم على ذبح نجله البالغ عمره، عام ونصف، بآلة حادة "شريم" مطلع العام الجاري في محافظة الضالع، جنوب البلاد؛ بسبب خلاف مع زوجته.

وحذر مراقبون من خطورة انتشار هذه الجرائم، التي تأتي انعكاسًا للأوضاع النفسية التي بات يعاني منها غالبية اليمنيين، نتيجة استمرار الحرب التي تشهدها البلاد منذ انقلاب الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014م.