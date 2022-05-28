نائب رئيس المجلس الرئاسي قائد العمالقة يلتقي بقادة ألوية العمالقة والأحزمة الأمنية

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يزيد بن سلمان - شبوة -
التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد ألوية العمالقة الجنوبية عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي بقادة ألوية العمالقة الجنوبية والأحزمة الأمنية في عدن - لحج - أبين.
وفي اللقاء الذي ناقش العديد من القضايا العسكرية والأمنية أكد النائب أن التأهيل والتدريب وفتح المعاهد والكليات العسكرية سينال الأهمية الكبرى في الفترة القادمة.
وأشار النائب إلى أن مجلس القيادة الرئاسي قام بتشكيل لجنة لإصلاح أوضاع القوات العسكرية والأمنية وتوحيد العمل الأمني والعسكري وسيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.
وفي ختام اللقاء تقدم قادة الوحدات العسكرية والأمنية بالشكر لنائب رئيس المجلس الرئاسي قائد ألوية العمالقة ولقيادة المجلس الرئاسي على الاطلاع على أوضاع القوات العسكرية والأمنية والإهتمام بحل القضايا والصعوبات التي تواجهها.
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