المجلس الانتقالي الجنوبي يرفض "التفرد بإدارة ملف المفاوضات"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

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أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، رفضه لاستمرار ما أسماه بـ“التفرد بإدارة ملف المفاوضات، بما في ذلك المفاوضات الجارية لتمديد الهدنة، وفتح الطرقات التي تتم بشكل أحادي“.



وشددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها المنعقد بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية للانتقالي، اللواء أحمد بن بريك، على أهمية ”الإسراع بتشكيل الوفد التفاوضي المشترك وفقًا لمخرجات اتفاق الرياض“.

كما أكدت الهيئة على ”أهمية مخرجات اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية، والمشاورات التي رعتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض، باعتبارها مرجعيات أساسية للعملية السياسية التوافقية“.