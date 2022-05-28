اليمن.. مقتل شخصين إثر انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخصان أحدهما طفل، السبت، إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن " أحمد محمد معافا (28 عاماً) وعبداللطيف علي معافا (15 عاماً)، قتلا في انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي في منطقة الشعبة بمديرية حيس".



وأوضح المصدر أن "المواطنين عثروا صباح اليوم، على جثث الضحيتين ممزقة في أطراف طريق فرعي، انفجر فيهما اللغم أثناء عودتهما إلى القرية على متن دراجة نارية".



والخميس الماضي، أفاد المرصد اليمني للألغام بمقتل المواطن سالم محمد بخيت، في انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي، أثناء رعيه للأغنام بمديرية المخا غربي تعز".



وتسببت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية بكثافة وبطريقة عشوائية بمقتل وإصابة المئات من أبناء محافظة الحديدة، أغلبهم أطفال ونساء.

