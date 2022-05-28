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السفير الأحمدي يبحث مع القائد العام لقوة دفاع البحرين أوجه التعاون الثنائي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن لدى المنامة الدكتور علي حسن الأحمدي، مع القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن احمد آل خليفة، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين ، بالعلاقات اليمنية-البحرينية ..معبراً عن استعداده لتطويرها نحو مزيد من التعاون في مجالات التدريب والتأهيل في الكليات والمنشأت التعليمية لقوة دفاع البحرين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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