شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الأحمدي يبحث مع القائد العام لقوة دفاع البحرين أوجه التعاون الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن لدى المنامة الدكتور علي حسن الأحمدي، مع القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن احمد آل خليفة، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.



وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين ، بالعلاقات اليمنية-البحرينية ..معبراً عن استعداده لتطويرها نحو مزيد من التعاون في مجالات التدريب والتأهيل في الكليات والمنشأت التعليمية لقوة دفاع البحرين.