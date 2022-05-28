مركز الملك سلمان يجري 70 عملية جراحية في التجميل والحروق والتشوهات بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اجرى الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية، 70 عملية جراحية ضمن الحملة الطبية التطوعية لجراحة التجميل والحروق والتشوهات في محافظة عدن.

واوضح المركز، بان الفريق الطبي التطوعي تمكن منذ بدء الحملة حتى الآن بالكشف على 306 حالات مرضية وإجراء 70 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح..مشيراً الى ان ذلك يأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي باليمن.