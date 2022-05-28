كل ما تريد معرفته حول العناصر الغذائية في القوانص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وفد حكومي ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ووزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، ووزير الدولة محافظ عدن احمد لملس، اليوم، في العاصمة الأردنية عمان، مع المديرة القطرية للبنك الدولي تانيا ماير، وفريق الأمن الغذائي في البنك الدولي، سبل تعزيز القدرات والاستجابة لأزمة الأمن الغذائي.



كما تطرق اللقاء إلى سبل دعم البنك واستيعابه وتوفير دعم إضافي لبرامج زيادة إنتاج وبيع مكونات المحاصيل والحبوب، والثروة الحيوانية والسمكية، وكذا توجهات البنك الحالية في دعم القدرات الوطنية والتخطيط وإدارة أزمات الأمن الغذائي والاستجابة لها ودعم البحوث التي تعزز وتوسع من إنتاجية وجودة المنتجات الزراعية وخصوصا القمح في مختلف المحافظات.

وأكد الوزيران باذيب والسقطري، سعي الحكومة الحثيث من أجل التخفيف من معاناة الشعب من خلال تضافر الجهود والخبرات بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتوسع في زراعة الحبوب وغيرها من المحاصيل.

حضر اللقاء رئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة أفراح الزوبة، ورئيس المكتب الفني والوكيل بوزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس شعيب علي.