بدء ورشة تدريبية حول المسح العنقودي متعدد المؤشرات في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة تدريبية حول المسح العنقودي متعدد المؤشرات، والذي تنفذه منظمة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.



وتهدف الورشة التي تستمر 21 يوما إلى إكساب عدد من المشاركين من ممثلي قطاعي الإحصاء والصحة في المحافظات المحررة المهارات والمعارف بمجال المسح العنقودي.

وأكد وكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، أهمية الورشة .. داعيا المشاركين إلى الاستفادة القصوى منها والعمل بطريقة شفافة في جمع البيانات من أجل بناء قاعدة معلومات عن الوضع المعيشي والصحي للمواطن لتقدمها الحكومة إلى المانحين .. مشيدا بجهود وأدوار منظمة اليونيسيف ومكتب إحصاء عدن والسكرتارية الفنية للأمن الغذائي في عملية المسح.